Стало известно о чрезвычайном происшествии на Камчатке. Есть пострадавшие.

Стало известно о чрезвычайном происшествии на Камчатке. Есть пострадавшие.Накануне вертолет Ми-8 направлялся на экскурсионную базу в Долине Гейзеров. Он не смог совершить мягкую посадку, из-за этого пострадали люди. Это случилось недалеко от вулкана Дзензур – это в ста километрах от Петропавловска-Камчатского.Как оказалось, на борту воздушного судна находилось 25 человек – три члена экипажа и 22 туриста. Пятеро из них пострадали.На место происшествия сразу прибыли спасатели. Они доставили получивших ранения пассажиров в краевую больницу. По данным "" у всех них переломы конечностей и многочисленные ушибы.На данный момент причины случившегося неизвестны. Транспортная прокуратура, следователи и Росавиация ведут расследование.