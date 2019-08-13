Международный аэропорт Гонконга сегодня утром вновь возобновил работу, после того как накануне все рейсы были отменены из-за протестов. Однако позже митингующие возобновили проведение акции - они устроили сидячую демонстрацию.

Международный аэропорт Гонконга сегодня утром вновь возобновил работу, после того как накануне все рейсы были отменены из-за протестов. Однако позже митингующие возобновили проведение акции — они устроили сидячую демонстрацию.В аэропорту Гонконга сегодня возобновились протесты — митингующие устроили сидячую демонстрацию. Накануне они полностью заблокировали работу комплекса, но сегодня аэропорт работает. Впрочем, генконсульство России попросило туристов внимательно следить за ситуацией, ведь уже отменено более 300 рейсов. В Гонконге вынужденно остались, в том числе, и россияне — не смог вылететь рейс авиакомпании S7 Airlines.Вот так выглядит аэропорт Гонконга меньше, чем через сутки после окончания протестов: огромные очереди. В зале прилета толпы тех, кто, наконец, добрался до города, в зале вылета торопятся на посадку те, кому удается улететь. Многим пришлось провести ночь прямо на полу."Я все понимаю, но мы все хотим вернуться домой или добраться, куда надо, так что отмена рейсов — это ужасно неудобно и грустно. Люди спят на полу, отдыхают, как могут, но всю ночь, несмотря ни на что, помогают друг другу", — говорит турист из Японии Яйой Якомото.Работу аэропорта накануне заблокировали тысячи протестующих. Они не только мешали работникам и путешественникам, но и перекрыли все дороги к комплексу. Основная масса демонстрантов покинула залы только ночью.Протесты в регионе начались в июне, жители особого административного района Китая выступили против нового закона, который предусматривал выдачу нарушителей из Гонконга в материковый Китай. За два месяца акции превратились в выступления против полиции: демонстранты используют самодельное оружие, бутылки с зажигательной смесью и пытаются ослепить офицеров лазерами. Глава Гонконга Кэрри Лэм, комментируя ситуацию сегодня, заявила, что город окончательно перестал быть спокойным местом."Без верховенства права в Гонконге невозможно сделать так, чтобы 7 миллионов человек могли жить мирно. После того, как насилие будет остановлено, и мы победим хаос, который происходит сейчас (пусть и не полностью), я как глава города буду нести ответственность за восстановление экономики Гонконга. Я буду внимательно прислушиваться к жалобам народа и помогать Гонконгу двигаться дальше", — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.Однако протестующим уже мало мира в Гонконге, они требуют отставки главы региона и хотят отдать под суд всех полицейских, которые обеспечивали безопасность в городе.Дипломаты российского МИД и их китайские коллеги уже предположили, что большой вклад в дестабилизацию вносят западные политические силы. Официальный представитель министерства Мария Захарова уже пообещала, что до конца лета или в начале осени пройдут российско-китайские консультации по этому вопросу. Участники обсудят, как именно западные страны используют информационную среду для вмешательства во внутренние дела других государств, и как этому противостоять.