Андрей Малахов заинтересовался нашумевшей историей Виктории
Школьниковой из Челябинской области. Ради нее шоумен даже прервал заграничный
отпуск и вернулся в Москву. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия
1 молодая женщина рассказала как, защищаясь, чуть не убила мужа.
Андрей Малахов заинтересовался нашумевшей историей Виктории
Школьниковой из Челябинской области. Ради нее шоумен даже прервал заграничный
отпуск и вернулся в Москву. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия
1" молодая женщина рассказала как, защищаясь, чуть не убила мужа.
Очередная ссора бывших супругов Виктории и Даниила
закончилась поножовщиной. Экс-супруг начал жестоко избивать Школьникову. Перепуганная
девушка схватилась за нож. На глазах у маленького сына Виктория ранила бывшего
в живот. В студии программы "Прямой эфир" Школьникова призналась, что плохо
помнит этот момент – все было как в тумане.
Виктория рассказала Малахову, что когда-то они с
Даниилом были прекрасной, счастливой парой. Познакомились еще в старших классах,
встретились спустя десять лет и поженились. Однако сразу после рождения сына ее
избранник стал агрессивным.
Виктория несколько раз уходила от мужа. После очередного жестокого
избиения она написала заявление в полицию и подала на развод. Тогда, по словам девушки, Даниила как подменили: он раскаялся, начал красиво
ухаживать. Школьникова простила супруга и вернулась к нему.
"У меня сейчас язык не поворачивается это признавать, но это
была любовь. Прежде всего любовь между Даниилом и нашим сыном. Я хотела, чтобы
у него был папа рядом", – объяснила свое возвращение к экс-супругу жительница
Челябинской области.
Сегодня Виктории грозит до десяти лет тюремного заключения,
ее обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Даниил поправился, но пойти
на мировую не захотел. Более того мужчина угрожает экс-супруге, обещает воспользоваться
своими связями – он сын высокопоставленного чиновника из Челябинской области.
Узнав о том, что Школьникова собирается приехать на "Прямой
эфир" экс-супруг прислал ей аудио с угрозами. Мужчина отговаривал ее от участия
в ток-шоу, обещал сделать все, чтобы ее осудили по всей строгости.
"Вы никуда не едете и не идете. Я отказываюсь от
материального ущерба, даже ходатайствую, чтоб тебе условный реально срок дали.
И делаю я это только ради Юры, чтобы ему здесь дальше можно было жить, чтобы он
в школу нормальную ходил, чтобы ему не тыкали пальцем, что его мама проститутка,
наркоманка, отец наркоман и так далее. Ежели ты не соглашаешься, кто-то из вас
идет на передачу, я завтра же заявляюсь куда надо: в суд, везде. И тебе
переквалифицируют со 111 часть 2 на 105 и тогда ты точно будешь сидеть и сядешь",
– говорит Даниил на записи.
Присутствующие на съемочной площадке попытались выяснить у героини сегодняшнего выпуска, почему она так долго
терпела. По словам Виктории, экс-супруг шантажировал ее сыном.
"Он отпускал меня только одну, без сына, он говорил мне: "Ты
ребенка не увидишь, его по суду отберут". На меня он собирал компроматы", -
поведала девушка.
Отметим, накануне суда Даниил без предупреждения забрал их
сына с детского сада. Школьников заявил экс-супруге, что ребенка она больше не
увидит.
Добавим, ни сам Даниил Школьников, ни его родители на съемки
ток-шоу приехать не пожелали. Между тем свекровь Виктории прислала
Андрею Малахову письмо, в котором поведала, что невестка получала синяки и
ссадины на тренировках по карате.