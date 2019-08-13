Андрей Малахов заинтересовался нашумевшей историей Виктории Школьниковой из Челябинской области. Ради нее шоумен даже прервал заграничный отпуск и вернулся в Москву. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 молодая женщина рассказала как, защищаясь, чуть не убила мужа.

Андрей Малахов заинтересовался нашумевшей историей ВикторииШкольниковой из Челябинской области. Ради нее шоумен даже прервал заграничныйотпуск и вернулся в Москву. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия1" молодая женщина рассказала как, защищаясь, чуть не убила мужа.Очередная ссора бывших супругов Виктории и Даниилазакончилась поножовщиной. Экс-супруг начал жестоко избивать Школьникову. Перепуганнаядевушка схватилась за нож. На глазах у маленького сына Виктория ранила бывшегов живот. В студии программы "Прямой эфир" Школьникова призналась, что плохопомнит этот момент – все было как в тумане.Виктория рассказала Малахову, что когда-то они сДаниилом были прекрасной, счастливой парой. Познакомились еще в старших классах,встретились спустя десять лет и поженились. Однако сразу после рождения сына ееизбранник стал агрессивным.Виктория несколько раз уходила от мужа. После очередного жестокогоизбиения она написала заявление в полицию и подала на развод. Тогда, по словам девушки, Даниила как подменили: он раскаялся, начал красивоухаживать. Школьникова простила супруга и вернулась к нему."У меня сейчас язык не поворачивается это признавать, но этобыла любовь. Прежде всего любовь между Даниилом и нашим сыном. Я хотела, чтобыу него был папа рядом", – объяснила свое возвращение к экс-супругу жительницаЧелябинской области.Сегодня Виктории грозит до десяти лет тюремного заключения,ее обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Даниил поправился, но пойтина мировую не захотел. Более того мужчина угрожает экс-супруге, обещает воспользоватьсясвоими связями – он сын высокопоставленного чиновника из Челябинской области.Узнав о том, что Школьникова собирается приехать на "Прямойэфир" экс-супруг прислал ей аудио с угрозами. Мужчина отговаривал ее от участияв ток-шоу, обещал сделать все, чтобы ее осудили по всей строгости."Вы никуда не едете и не идете. Я отказываюсь отматериального ущерба, даже ходатайствую, чтоб тебе условный реально срок дали.И делаю я это только ради Юры, чтобы ему здесь дальше можно было жить, чтобы онв школу нормальную ходил, чтобы ему не тыкали пальцем, что его мама проститутка,наркоманка, отец наркоман и так далее. Ежели ты не соглашаешься, кто-то из васидет на передачу, я завтра же заявляюсь куда надо: в суд, везде. И тебепереквалифицируют со 111 часть 2 на 105 и тогда ты точно будешь сидеть и сядешь",– говорит Даниил на записи.Присутствующие на съемочной площадке попытались выяснить у героини сегодняшнего выпуска, почему она так долготерпела. По словам Виктории, экс-супруг шантажировал ее сыном."Он отпускал меня только одну, без сына, он говорил мне: "Тыребенка не увидишь, его по суду отберут". На меня он собирал компроматы", -поведала девушка.Отметим, накануне суда Даниил без предупреждения забрал ихсына с детского сада. Школьников заявил экс-супруге, что ребенка она больше неувидит.Добавим, ни сам Даниил Школьников, ни его родители на съемкиток-шоу приехать не пожелали. Между тем свекровь Виктории прислалаАндрею Малахову письмо, в котором поведала, что невестка получала синяки иссадины на тренировках по карате.