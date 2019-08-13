Певица Алла Перфилова, более известная как Валерия, и продюсер Иосиф Пригожин в браке уже более 15 лет. Многие продолжают удивляться, как супругам удается сохранить любовь и теплое отношение друг к другу по сей день.

Певица Алла Перфилова, более известная как Валерия, и продюсер Иосиф Пригожин в браке уже более 15 лет. Многие продолжают удивляться, как супругам удается сохранить любовь и теплое отношение друг к другу по сей день.Парапсихолог считает, что союз этой пары представляет из себя никто иное, как бизнес-проект. Она отмечает, что это крепкий брак, родственные отношения, но в них совершенно нет страсти и любви."Конечно, существовать эта пара будет долго. Менять они что-либо не собираются, так как за долгое время существования из пары сложился стереотип показательных отношений!", – отметила Сюзанна.Тем не менее, она уверяет, чтоАлла и Иосиф находятся в свободном плаваниив плане любовных отношений. Чеботатева назвала Валерию умной женщиной, которая мудро закрывает глаза на поведение супруга и ставит себя превыше всего."Ну, некую обиду, конечно, в душе она держит", – добавила парапсихолог.По ее мнению, певица проявляет свою досаду в неких шалостях. Возможно она даже высказывается на этот счет, но выносить это на всеобщее обозрение не считает нужным.