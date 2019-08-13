В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым. Многие пытаются разобраться в истинной причине их ссоры.

В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым. Многие пытаются разобраться в истинной причине их ссоры.Блогер и модель заявила, что солидарна с мнением о Максиме Александровиче, ведь его называют самым скандальным продюсером. Она отметила, что такого массового расторжения контрактов не было ни у кого, кроме Фадеева.Ксюша считает, что все нынешние и экс-участники лейбла MALFA действительно талантливые певцы с сильным голосом. Они вполне могли бы развиваться как свободные единицы. "Поэтому в стенах лейбла становится тесно", – высказалась модель."Но почему не дать спокойно такой возможности? Обязательно чтоб уйти, надо пройти девять кругов ада. Постоянные скандалы, какие-то разбирательства", – сказала с недоумением Славина.Она также напомнила, что продюсер постоянно мешал своим подопечным делать сольную карьеру. А в работе отличался жесткими правилами и тиранией."Даже новые артисты, как Кристина Кошелева, покидают лейбл", – отметила блогер.Славина недоумевает, почему все исполнители пытаются оставить положительное впечатление и историю ухода? "Что на самом деле кроется там, одному Богу известно. Но я думаю, когда-нибудь эта завеса откроется для всех", – подытожила модель.Напомним, контракт Наргиз с продюсерским центром Фадеева . Как рассказала сама певица, после ухода из лейбла у нее сорвался гастрольный тур. В этом она винит Максима Александровича.Кроме того, вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее продюсером.