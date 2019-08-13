По статистике в России с мошенничеством сталкивается каждый третий житель. С каждым разом аферисты придумывают все более ухищренные способы для кражи денежных средств.

По статистике в России с мошенничеством сталкивается каждый третий житель. С каждым разом аферисты придумывают все более ухищренные способы для кражи денежных средств.Стало известно о новом методе выводе капитала с банковских карт. Только на этот раз пострадавшему доказать такое преступление будет практически невозможно.У потенциальных жертв звонит телефон. Голос в трубке представляется сотрудником банка и оповещает о наличии подозрительной операцию в другом регионе.Материал дополняется