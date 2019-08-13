Мистическое совпадение заметили пользователи Сети в произошедшем на Крымском мосту 12 августа. Случившееся заставило россиян ахнуть.

Мистическое совпадение заметили пользователи Сети в произошедшем на Крымском мосту 12 августа. Случившееся заставило россиян ахнуть.Пока специалисты завершают строительство железнодорожной полотна Крымского моста, автомобильная часть ставит новый рекорд. Стало известно, что за 12 августа по ней проехали 35 тысяч 989 машин, что является новым абсолютным рекордом, передает "".Ранее самое большое число машин, которые за сутки проехали по Крымскому мосту, составляло 35 тысяч 307 автомобилей. По мистическому совпадению, этот рекорд был поставлен ровно за год до нынешнего – 12 августа 2018 года.Впрочем, ничего сверхъестественного в том, что все рекорды ставятся приблизительно в одно и то же время, нет. Рост дорожного трафика в августе связан с пиком сезона отпусков, сообщили на официальной странице переправы через Керченский пролив в "ВКонтакте".Пользователи Сети с восторгом восприняли эту новость, пишет "". Кто-то предположил, что очередного небывалого рекорда следует ждать в сентябре, когда закончится сезон отпусков и люди поедут из Крыма на материковую часть России.Не обошлось и без почти традиционных "приветов" украинцам, до этого на протяжении длительного времени утверждавшим о принципиальной невозможности самого строительства через Керченский пролив. Так, один из комментаторов пошутил, дескать, все происходящее является не более чем эффектом голограммы.Напомним, ранее произошло важное для завершения работ по возведению железнодорожной части событие. Специалисты проверили освещение путей и технических узлов. Сообщается, что все прошло успешно.