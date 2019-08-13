В интервью Дни.ру Руслан Байсаров рассказал о значении моста для России и Китая и об эффекте, который он окажет на развитие Дальнего Востока.

В интервью "Дни.ру" Руслан Байсаров рассказал о значении моста для России и Китая и об эффекте, который он окажет на развитие Дальнего Востока.Группа компаний СК Мост, возглавляемая бизнесменом , строит автомобильный мост через реку Амур на Дальнем Востоке. Уже в следующем году мостовой переход соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.Последние несколько десятков лет Китай активно развивается, постепенно Поднебесная занимает лидирующие позиции в мировой экономике. На этом фоне особенно актуальным для России становится развитие Дальнего Востока. Наращивание транспортной инфраструктуры в данном регионе повысит уровень жизни людей, создаст необходимые условия для бизнеса и территориального развития.Значительная часть российско-китайской границы проходит по реке Амур. Тем удивительнее, что до сих пор на речной границе двух стран не было мостовой переправы. За решение проблемы взялась Группа компаний СК Мост Руслана Байсарова. Планируется, что ее строительство завершится к концу 2019 года.В интервью "Дни.ру" бизнесмен рассказало значении моста для России и Китая, об эффекте, который переправа окажет наразвитие Дальнего Востока, об особенностях ее строительства, а также одругих проектах, которые реализует группа компаний СК "Мост".Группа компаний СК "Мост" занимается возведениеммоста через Амур уже 2,5 года, сейчас работы вышли на финишную прямую. В чем значимость строящейся переправы для развития российско-китайских отношений,какую пользу она принесет двум странам?– Группа компаний СК Мост приступила к реализации данного проекта в 2016 году. Строящийся мост между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ – это стратегический объект, который придаст новый импульс отношениям Москвы и Пекина, укрепит позиции нашей страны на огромном, динамично развивающемся рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.После окончания строительства мост через Амур станет важной частью международной инфраструктуры: между Россией и Китаем будет налажен удобный логистический маршрут, который будет способствовать увеличению двустороннего товарооборота и налаживанию круглогодичного транспортного сообщения между двумя странами.Перейдем от общего к частному. Последние годы российскоеправительство активно инвестирует в развитие Дальнего Востока, в регионедействуют различные государственные программы. Какое влияние окажет переправаБлаговещенск – Хэйхэ на экономику Амурской области и в целом на дальневосточныйрегион?– С окончанием строительства моста для Амурской области появятся новые возможности для увеличения экспорта, в том числе продукции сельского хозяйства, в Поднебесную. У региона большие планы по развитию прилегающей к мосту территории: в руководстве Амурской области планируют создать зону опережающего развития с налоговыми льготами для резидентов. Кроме того, ускорится доставка грузов через границу. Все эти преимущества повысят привлекательность Амурской области для бизнеса, в регион придут новые инвестиции.Эффект от нового моста почувствует на себя толькоторговая отрасль или переправа окажет положительное влияние и на другие сферыэкономики?– Россия и Китай активно развивают не только торговлю, но и туризм. Туристические обмены между двумя странами стали важнейшим элементом развития отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества. Даже сейчас, учитывая нехватку трансграничной инфраструктуры, россияне и китайцы проявляют друг к другу все больший интерес.Только за прошлый год нашу страну посетило более двух миллионов китайских туристов, а в Поднебесной побывали 2,4 миллиона россиян. В той же Амурской области 98% туристов прибывают из Китая, поэтому мост Благовещенск – Хэйхэ в значительной степени будет способствовать увеличению турпотока между странами.Поговорим о технических характеристиках моста. Расскажитеподробнее о его конструктивных особенностях.– Общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными путями составляет почти 20 километров. Мост будет экстрадиозным, что позволит обеспечить его меньшую подверженность усталостным повреждениям. Внешне он будет напоминать возведенный ГК СК Мост знаменитый вантовый мост на остров Русский во Владивостоке. Для движения автомобилей предназначены две полосы – по одной шириной 3,75 метра в каждую сторону.Кроме того, у моста будет три судоходных пролета, длиной 147 метров каждый, для проходящих по Амуру кораблей, поэтому мост не будет препятствовать регулярной речной навигации.Приходилось ли группе компаний СК"Мост" сталкиваться с непредвиденными сложностями во времястроительства моста? Ведь Амур, как известно, река очень непредсказуемая, скрутым нравом.– Действительно, работая на Амуре, нужно быть готовым к неожиданным проблемам, в том числе буйству речной стихии. Летом прошлого года случился паводок, были затоплены площадки, с которых возводились опоры моста. Строителям пришлось организовать еще один контур ограждения, что позволило не допустить срыва графика и провести работы в период холодов.Сейчас строительство ведется в круглосуточном режиме, в две смены. Мост возводят более 400 специалистов.Как вы оцениваете коммуникацию с китайскими партнерами?Находитесь ли вы в постоянном контакте со строителями на том берегу Амура,возникает ли между двумя сторонами недопонимание, и если да, то как вы егоустраняете?– Работа с китайскими партнерами – это бесценный опыт. У нас идет постоянное взаимодействие, мы обмениваемся технологиями, вместе держим на контроле сроки работ, сверяем их последовательность.Для исключения разногласий на постоянной основе проводятся совместные российско-китайские совещания. На них обсуждаются детальные вопросы проектирования и строительства. Все спорные моменты всегда решаем сообща. К тому же главные положения отражены в рабочих чертежах, так что несоответствия исключены.Расскажите о других проектах, которыереализуются группой компаний СК "Мост"? На каком этапе они находятся,какие технические особенности при реализации этих проектов вы могли быотметить?– Один из проектов – мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян, который соединит Еврейскую автономную область и провинцию Хэйлунцзян. Сейчас там ведутся работы по устройству верхнего строения пути и электрификации объекта.Группа компаний СК Мост также занимается сооружением нового Байкальского тоннеля. Работы находятся на завершающем этапе, тоннель готов к укладке бесстыкового пути, начались работы по благоустройству территории порталов тоннеля.Оба портала тоннеля снабжены автоматическими воротами, которые открываются за 22 секунды. Объект отвечает всем современным требованиям и нормам, обеспечен системой геологического мониторинга, дренажными и ливневыми стоками.Занимается ли группа компаний СК "Мост" проектами в Москве?– В столице компания строит перегонные тоннели Московского метрополитена. Проходка одного из них, от станции "Окская улица" до "Стахановской" на Некрасовской линии, завершилась в декабре прошло года.Второй, протяженностью 1342 метра, проходит от "Стахановской" до "Нижегородской", его сбойка была осуществлена совсем недавно.Работы в обоих тоннелях велись с помощью тоннелепроходческого комплекса "Herrenknecht EPB-10690" "Виктория", диаметр щита которого составляет 10,65 метра.Биография Руслана БайсароваРуслан Байсаров – наглядный пример Self-made man – человека, который самостоятельно добился большого успеха в жизни. Он родился в августе 1968 года в чеченском селе Пригородное в многодетной семье. Родители Байсарова были небогаты, поэтому он задумался о самостоятельном заработке в ранние годы.Школу Байсаров окончил в 1985 году, началась студенческая жизнь. Он поступил в Московский инженерно-строительный институт, затем, пройдя службу в армии, Байсаров в 1996 году окончил Грозненский нефтяной институт им.академика Д.М. Миллионщикова. Позднее получил степень магистра социологии в МГУ имени Ломоносова, а в прошлом году Руслан Байсаров стал кандидатом технических наук в Московском институте стали и сплавов.Одним из его первых бизнес-проектов стал салон красоты на Пресненской набережной в Москве. В 1997 году Байсаров Руслан создал компанию "Инфант силвер", чуть позже начал заниматься нефтяным бизнесом, затем стал вице-президентом Московской топливной ассоциации, которая контролировала около 75% объема продаж топлива в российской столице.В 2005 году Руслан Сулимович Байсаров возглавил совет директоров ЗАО "МНК-АВТОКАРД", с 2010 по 2011 был первым вице-президентом "Центральной топливной компании". После этого он возглавил "Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию" (АО "ТЭПК"), которая занимается проектом по комплексному освоению Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва.Другой крупной структурой предпринимателя является Группа компаний СК Мост, четверть акций которой он приобрел в 2015 году. Через год довел свою долю до 56% и возглавил Совет директоров АО "УСК Мост". Помимо строительства двух трансграничных мостов между Россией и Китаем через реку Амур, компания занимается другими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке: модернизацией железнодорожной инфраструктуры на Сахалине, строительством второго Байкальского тоннеля. Ранее компания успешно реализовала проект по строительству ряда объектов морского порта "Сабетта" на Ямале.Руслан Байсаров женат, у него шестеро детей – две дочери и четыре сына. С 1997 по 2003 годы бизнесмен состоял в браке с певицей Кристиной Орбакайте. В 2009 году Байсаров женился еще раз, его избранница подарила ему двух сыновей.Помимо развития бизнеса и заботы о семье Руслан Байсаров активно занимается благотворительностью, перечисляя часть доходов нуждающимся. Так, в 2009 году он направил 200 тысяч евро на лечение детей с онкологическими заболеваниями.