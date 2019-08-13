Новые владельцы грузинского телеканала Рустави-2 выставляют его на продажу. Причиной называют огромные долги, накопленные прежним руководством. Бывшего директора Нику Гварамия обвиняют в том, что он сознательно банкротил телекомпанию. С Рустави-2 в последнее время связано немало скандалов и судебных разбирательств.

Новые владельцы грузинского телеканала "Рустави-2" выставляют его на продажу. Причиной называют огромные долги, накопленные прежним руководством. Бывшего директора Нику Гварамия обвиняют в том, что он сознательно банкротил телекомпанию. С "Рустави-2" в последнее время связано немало скандалов и судебных разбирательств."Кибар Халваши продает "Рустави-2". Сообщил сегодня владелец 100 процентов акций телекомпании".В эфире "Рустави-2" теперь только и разговоров, что о продаже. Рупор "революции роз" и главный антироссийский телеканал должен уйти с молотка уже через неделю. Это решение принял новый владелец. Никакой политики – только бизнес."Я с самого начала предполагал, что бывший генеральный директор компании рассматривал "Рустави-2" только как инструмент политической борьбы и недобросовестно управлял компанией. Также выяснилось то, что он практически ограбил ее", — заявил Халваши.Причина такого решения – финансовое состояние медиа-ресурса. По словам новых владельцев, долгов накопилось аж на 24 миллиона долларов. Компания должна и грузинским коммунальщикам, и американским компаниям. Генпрокуратура обвинила бывшего директора в злоупотреблениях."Все это дает нам основания подозревать, что компания банкротилась годами. Мы обязательно обратимся в суд за ущербом. Мы обязательно это сделаем", — сообщил Паата Салия, генеральный директор телеканала "Рустави-2"."Всё это так называемые висячие долги, которые представляют собой мертвые кредиты. Я даже не обратил внимания, мне передали умирающую компанию, и она просуществовала годами", — возразил Ника Гварамия, бывший генеральный директор телекомпании "Рустави-2".Месяц назад "Рустави-2" стал причиной громкого дипломатического скандала. В его эфире один из ведущих Георгий Габуния грубо оскорбил российские власти. Журналиста тогда даже отстранили, а у здания собрались возмущенные его словами грузины.Эксперты уверены, бывшее руководство таким образом пыталось решить экономические проблемы."Он экономически невыгоден. Его мало кто смотрит. То, что они пытались на теме с российским лидером хайпануть и пробить дно, говорит о том, что они хотели обратить на себя внимание. Но сделали только себе хуже", — считает Фархад Ибрагимов, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай".Наказывать Грузию за длинный язык журналиста в России тогда не стали. Однако, врагов сотрудники "Рустави-2" успели нажить и внутри страны. С политическими конкурентами бывшего покровителя телеканала Михаила Саакашвили здесь не церемонились."Телекомпания зарабатывала запрещенными методами, которые сегодня просто не пройдут. На скандальных фейках, на русофобии. На подрывной антигосударственной пропаганде. Она популяризировала ЛГБТ-ценности. Это настолько надоело народу, что сегодня здесь просто ликование в Грузии", — говорит Арно Хидирбегашвили, главный редактор агентства "Гузининформ".Новый владелец готов вести переговоры с любым, кто готов купить телекомпанию. Единственный с кем не будет говорить Кибар Халваши – это Михаил Саакашвили. Найдутся ли желающие приобрести "лежалый товар" с подпорченной репутацией – пока вопрос.