Настасья Самбурская после ухода из Театра на Малой Бронной не осталась без работы. Скандально известная актриса задействована в постановке. Перед премьерой она призналась, что сильно нервничает. Волнение привело к нежелательным последствиям.

Настасья Самбурская после ухода из Театра на Малой Бронной не осталась без работы. Скандально известная актриса задействована в постановке. Перед премьерой она призналась, что сильно нервничает. Волнение привело к нежелательным последствиям.Настасья Самбурская играет в спектакле "Охота на мужчин". Артистка серьезно отнеслась к новой работе: продумывала образ, учила текст, настраивалась. А в итоге так разволновалась, что нарушился сон. В свою очередь это привело к неожиданным последствиям – Самбурская опухла.Звезда поделилась переживаниями в Instagram: "Завтра премьера. Не могу определиться с образом. Глазки опухли, нервничаю – плохо сплю. Нервничаю страшно. Конечно, когда ты вводишься в уже готовый спектакль, на уже готовый рисунок, естественно, репетиций всегда будет не хватать. Плюс режиссера я увидела сегодня впервые. Надеюсь, его напутствий хватит, чтобы завтра все сложилось. Очень много моя героиня разговаривает. Я в жизни столько на сцене не разговаривала..."Партнерами актрисы стали Станислав Бондаренко и Иван Жидков. Судя по дальнейшим публикациям Самбурской, постановка удалась. "С премьерой меня! Боже, какая публика! Как тепло и щедро нас принимали! Я очень хочу уже на гастроли. Жду вас!" – написала счастливая артистка. Она поблагодарила коллег и зрителей "за цветы и невероятную поддержку и искренность".Отметим, что в "Охоте на мужчин" также играет Анна Михайловская. Чтобы не перепутать и прийти на постановку с участием , нужно ознакомиться с афишей, предупредила артистка. Кстати, перед премьерой Анна обратилась к Настасье, пожелав отличного спектакля. Та выразила признательность за поддержку.