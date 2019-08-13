Настасья Самбурская после ухода из театра на Малой Бронной не осталась без работы. Скандально известная актриса задействована в постановке, и перед премьерой призналась, что сильно нервничает. Волнение привело к нежелательным последствиям.

Настасья Самбурская после ухода из театра на Малой Бронной не осталась без работы. Скандально известная актриса задействована в постановке, и перед премьерой призналась, что сильно нервничает. Волнение привело к нежелательным последствиям.Настасья Самбурская играет в спектакле "Охота на мужчин". Артистка серьезно отнеслась к новой работе: продумывала образ, учила текст, настраивалась. В итоге, так разволновалась, что у нее даже нарушился сон. В свою очередь, это привело к неожиданным последствиям – Самбурская опухла.актриса поделилась переживаниями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram: "Завтра премьера... не могу определиться с образом, глазки опухли, нервничаю – плохо сплю Нервничаю страшно, конечно когда ты вводишься в уже готовый спектакль, на уже готовый рисунок, то естественно, репетиций всегда будет не хватать. Плюс режиссера я увидела сегодня впервые, надеюсь его напутствий хватит, чтобы завтра все сложилось. Очень много моя героиня разговаривает, я в жизни столько на сцене не разговаривала))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Партнерами Настасьи Самбурской стали актеры Станислав Бондаренко и Иван Жидков. Судя по дальнейшим публикациям актрисы, постановка удалась. "С премьерой меня! Боже, какая публика! Как тепло и щедро нас принимали ❤ Я очень хочу уже на гастроли! Жду вас!" – написала счастливая артистка. Также она поблагодарила партнеров и публику "за цветы и невероятную поддержку и искренность".Отметим, что в этом составе играет актриса Анна Михайловская. Чтобы не перепутать и придти на спектакль с участием именно Настасьи Самбурской, надо предварительно ознакомиться с афишей, предупредила артистка. Кстати, перед премьерой Анна обратилась к Настасьей с пожеланием "отличного спектакля". Та поблагодарила за поддержку.