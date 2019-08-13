Александр Лукашенко 12 августа провел рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Глава государства обсудил ряд вопросов с чиновником.

Александр Лукашенко 12 августа провел рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Глава государства обсудил ряд вопросов с чиновником.Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил вопросы здравоохранения с министром Владимиром Караником. Ключевыми темами стали госзакупки и ценообразование в отрасли.По словам Лукашенко, следует стремиться к самому главному – справедливому ценообразованию на лекарства и работу без посредников при закупке оборудования."Вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя", – мягко заявил Лукашенко, хотя обычно устраивает чиновникам настоящий "разнос". Судя по всему, белорусский президент сдает свои позиции.Глава государства посоветовал обратить внимание на импортзамещение в медицине, так как сейчас страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн, что "недопустимо".