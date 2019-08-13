На протяжении шести лет телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет родителям покойной Жанны Фриске приближаться к внуку. Чем руководствовался шоумен для принятия такого решения, до сих пор оставалось загадкой.

На протяжении шести лет телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет родителям покойной Жанны Фриске приближаться к внуку. Чем руководствовался шоумен для принятия такого решения, до сих пор оставалось загадкой.Эзотерический продюсер считает, что причина такого категоричного поведения Дмитрия не относится к личным взаимоотношениям участников этой истории."Она абсурдна своей беспринципностью и нелогичностью по отношению к любящим бабушке и дедушке со стороны отца ребенка", – высказалась эксперт.По ее мнению, в мире шоу-бизнеса значимую роль играет зависимость от больших благ, славы и успеха. Для их поддержания медийные личности к различным, часто не самым благородным, способам."На протяжении долгого времени мы все наблюдали и сопереживали нелицеприятному процессу между Дмитрием и родителями певицы с благотворительными средствами, собранными для лечения Жанны, где единственная семья Жанны Фриске, самые близкие и родные люди вынуждены были публично оправдываться", – напомнила Гросс.Кристина уверена, что в данной истории присутствует нелицеприятная тайна. Кроме того, она предполагает, что разрешить ее официальными путями вряд ли получится."Но она может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Дмитрия Шепелева", – добавила эзотерический продюсер.Она не сомневается, что со временем родители покойной певицы . Рано или поздно они смогут вернуть внука в семью.