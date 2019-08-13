Накануне актриса Анна Хилькевич, получившая наибольшую популярность после съемок в сериале Универ, опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем она призналась, чего, на самом деле, страшно боится.

Накануне актриса Анна Хилькевич, получившая наибольшую популярность после съемок в сериале "Универ", опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем она призналась, чего, на самом деле, страшно боится.На фото звезда запечатлена в компании своего супруга – бизнесмена Артура Волкова и близких друзей. На Анне буквально нет лица, она будто отрешена от всего происходящего. А связано это с тем, что семейные пары накануне посетили страшный квест."Выбрались с ребятами на квест🤦🏼♀😭 только когда мы выбирали, решили, что "только не на страшный"! В итоге: я целый час ходила с полностью закрытыми глазами, вцепившись в первую попавшуюся руку друга/подруги🙈😭 ну, не мое это. Точно. Вот попугать кого-то– я с радостью! Но только не наоборот. 😬 в общем, этим фото я закрываю в своей жизни все пугающие и мистические развлечения🤚🏽🤚🏽🤚🏽🤦🏼♀😝 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – гласит подпись под снимком.Подписчики прониклись сочувствием к напуганной Хилькевич. "Такой неподдельный страх в глазах!", "По вашему лицу заметно! Я вас без улыбки давно не видела", "Аня сама тут, как приведение, бедная!", – растрогались поклонники звезды.