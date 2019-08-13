Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания показала стройную
фигурку. Девушка облачилась в элегантное вечернее платье.
Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания показала стройную
фигурку. Девушка облачилась в элегантное вечернее платье.
В личном Instagram 19-летняя наследница звезды опубликовала
свежее фото. Девушка позирует у бассейна на фоне закатного неба. Стефания Маликова
облачена в атласное платье-комбинацию розового цвета от дизайнера Яны
Расковаловой.
Наряд обнажил красивую спину дочери звезды и подчеркнул
тонкую талию. Интернет-обывателей образ Стефании привел в восторг.
"Стеша, Вы очень красивы и элегантны в этом наряде🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥на
1ом фото очень похожи на маму 😍😍😍😍😍😍😍
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Какая женственность👍", "Просто
красавица, сочетание нежности и элегантности!", "Шикарна! Эталон красоты
🔥", – отмечали пользователи Сети в комментариях.
Отметим, что этим летом отдохнула в Италии, а после отправилась в Геленджик к родителям и
брату. Девушка с удовольствием проводит время с маленьким Марком.
"Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15
лет, то, возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителей
переключилось на него. А сейчас мне это, наоборот, нравится. Но все равно
родители также волнуются и пишут смс-ки, если я где-то задерживаюсь", -
признавалась ранее.