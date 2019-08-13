Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания показала стройную фигурку. Девушка облачилась в элегантное вечернее платье.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания показала стройнуюфигурку. Девушка облачилась в элегантное вечернее платье.В личном Instagram 19-летняя наследница звезды опубликоваласвежее фото. Девушка позирует у бассейна на фоне закатного неба. Стефания Маликоваоблачена в атласное платье-комбинацию розового цвета от дизайнера ЯныРасковаловой.Наряд обнажил красивую спину дочери звезды и подчеркнултонкую талию. Интернет-обывателей образ Стефании привел в восторг."Стеша, Вы очень красивы и элегантны в этом наряде🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥на1ом фото очень похожи на маму 😍😍😍😍😍😍😍(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Какая женственность👍", "Простокрасавица, сочетание нежности и элегантности!", "Шикарна! Эталон красоты🔥", – отмечали пользователи Сети в комментариях.Отметим, что этим летом отдохнула в Италии, а после отправилась в Геленджик к родителям ибрату. Девушка с удовольствием проводит время с маленьким Марком."Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15лет, то, возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителейпереключилось на него. А сейчас мне это, наоборот, нравится. Но все равнородители также волнуются и пишут смс-ки, если я где-то задерживаюсь", -признавалась ранее.