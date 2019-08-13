В 2019 году на территории Владимира зарегистрировано более 20 преступлений, которые могут быть отнесены к категории «карманных» краж.

Карманная кража является одной из разновидностей хищения имущества. Подобные кражи не имеют «сезонности» или территориальной привязки: злоумышленники покушаются на деньги и вещи, которые находятся в карманах одежды или сумках граждан, вне зависимости от времени года или места.В 2019 году на территории областного центра зарегистрировано более 20 преступлений, которые могут быть отнесены к категории «карманных». Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 200 000 рублей. Из общего числа совершенных преступлений в 70% случаев предметом посягательства являются сотовые телефоны.В феврале 2019 года 41-летний житель областного центра похитил из кармана дубленки, надетой на потерпевшую, кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба, причиненная 57-летней местной жительнице, составил около 5 тысяч рублей. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.В июне текущего года в полицию обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что в сквере по улице 850-летия г. Владимира у него из переднего кармана брюк неизвестный мужчина похитил сотовый телефон. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. Потерпевший сумел описать злоумышленника и назвать характерные приметы внешности. Фигурант был установлен и задержан на территории областного центра сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру.Весной текущего года в одном из торговых центров Владимира у 51-летней местной жительницы из сумки был похищен кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Сумка в момент хищения находилась при потерпевшей, но была открыта. Причиненный ущерб составил 10 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотра записей с видеокамер в торговом центре, сотрудники полиции установили фигурантку. Ею оказалась жительница Ленинградской области, 1993 года рождения, ранее уже неоднократно попадавшая в поле зрение полицейских.В большинстве случаев граждане подвержены данным преступлениям в местах массового скопления людей: в пассажирском автотранспорте, торговых центрах, на рынках.Сотрудники полиции в очередной напоминают гражданам, что соблюдение простых правил поможет снизить вероятность стать жертвой карманников.Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды и не привлекали к себе внимание.Надежное место хранения - внутренние карманы верхней одежды. В этих случаях злоумышленникам не удастся действовать незаметно.Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута и держите ее перед собой. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок!Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты и не указывайте его на самой карте!Обращайте внимание на людей, которые в общественном месте пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку.Ни в коем случае не пересчитывайте содержимое кошелька публично!Если Вы заметили карманного вора, то лучше всего сообщить об этом сотрудникам полиции, при этом не привлекая внимания. Если карманник уже совершил кражу и был задержан бдительными гражданами, необходимо вызвать сотрудников полиции и принять необходимые меры для того, чтобы злоумышленник не избавился от похищенного, определить потерпевшего и круг свидетелей.Если преступнику все же удалось похитить имущество, необходимо:Запомнить приметы злоумышленника (одежда, примерный рост, возраст, телосложение).Направление, в котором скрылся преступник.Незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел.Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.Успех раскрытия преступления во многом зависит от своевременности обращения в правоохранительные органы, а также наиболее точного и полного описания внешности преступника.