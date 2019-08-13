Полицейские вручили имениннику цветы и памятные подарки, пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, поблагодарили за службу...

Сотрудники полиции УВД по СВАО навестили ветеран Дмитрия Баринова и поздравили его с юбилейной датой.Труженику тыла Дмитрию Баринову исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили врио помощника начальника УВД по СВАО (по РЛС) ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Евгений Бойко и начальник Отделения морально-психологического обеспечения УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анна Иванова.Дмитрий Петрович с теплотой встретил сотрудников, гостеприимно пригласил в свой дом и поблагодарил за проявленное внимание, чуткость и заботу. Воспоминания о службе свежи в памяти ветерана и по сей день. Дмитрий Баринов посвятил свою жизнь работе в органах внутренних дел, служил в должности начальника отдела профилактической службы УВД Кировского райисполкома г. Москвы в звании подполковник милиции.Сотрудники вручили имениннику цветы и памятные подарки, пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, поблагодарили за службу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29