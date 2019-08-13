В квартиру к девушкам пришли в гости трое молодых людей. После непродолжительного общения мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, и ножом, потребовали у них денежные средства...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Гагаринскому району по горячим следам задержали подозреваемых в квартирном разбое.В полицию позвонили жители дома на Ломоносовском проспекте. Граждане рассказали, что из одной из квартир слышатся крики о помощи. Наряд полиции незамедлительно выехал по указанному адресу.По прибытию на место происшествия сотрудники полиции установили, что в квартиру, в которой проживали несколько девушек, пришли в гости трое молодых людей. После непродолжительного общения мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, и ножом, потребовали у них денежные средства. Забрав более 190 тысяч рублей, нападавшие скрылись.Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам недалеко от места происшествия. Ими оказались 28-ми и 29-летний приезжие. Третьему удалось с похищенным скрыться.Следствием ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание третьего участника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56