Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»...
Полицейские получили сведения о 29-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещённых средств и веществ.
В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции в машине на улице Енисейская при попытке сбыта 8 флаконов с жидкостью и 4 емкостей с таблетками он был задержан.
Исследованием одной емкости установлено, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон, массой не менее 14,40 граммов. Остальное отправлено на экспертизу в рамках расследования уголовного дела.
При обыске в квартире задержанного обнаружены 7 флаконов с жидкостью. Все изъятое также отправлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.
По данному факту ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.