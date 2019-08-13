Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»...

Полицейские получили сведения о 29-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещённых средств и веществ.В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции в машине на улице Енисейская при попытке сбыта 8 флаконов с жидкостью и 4 емкостей с таблетками он был задержан.Исследованием одной емкости установлено, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон, массой не менее 14,40 граммов. Остальное отправлено на экспертизу в рамках расследования уголовного дела.При обыске в квартире задержанного обнаружены 7 флаконов с жидкостью. Все изъятое также отправлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.По данному факту ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.