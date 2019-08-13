Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи.

Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Отмечается, что 12 июня 32-летний турист из Армавира оступился и упал в обрыв со скального участка смотровой площадки хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края. Мужчина при падении с 30-метровой скалы получил травмы различной степени тяжести и не мог самостоятельно двигаться.Спасатели, используя альпинистское снаряжение спустились к пострадавшему и оказали ему первую медицинскую помощь. После этого с помощью вертолета Ми-8 МЧС туриста срочно доставили в Сочи, где он был передан врачам скорой помощи.По предварительным данным, у мужчины сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени.