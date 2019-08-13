Певица Юлия Началова скончалась полгода назад. Но близкие, друзья и даже многие поклонники до сих пор не могут смириться с утратой.

Певица Юлия Началова скончалась полгода назад. Но близкие, друзья и даже многие поклонники до сих пор не могут смириться с утратой.Накануне стало известно, что родители артистки, Таисия и Виктор, активно занялись поиском спонсоров. Они решительно настроены возвести на могиле у любимой дочери памятник.По словам бывшего пиар-директора певицы Анны Исаевой, отец Юлии мечтает, чтобы место захоронения было особенным. Он постоянно говорит о монументе."Сейчас мы рассматриваем все варианты, каким он должен быть", – рассказала Анна.По данным , предстоит большая работа, которая будет стоить немалых денег. Виктор и Таисия адекватно оценивают стоимость вопроса. Они понимают, что самостоятельно такую сумму не соберут. Тем не менее, родители артистки не теряют надежды на помощь неравнодушных поклонников и друзей.Пара каждый день приходит на могилу дочери. Единственный раз они отлучались на две недели ради поездки в Воронежскую область. Больше вдали от захоронения вынести они не смогли.