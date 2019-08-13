Евгений Плющенко и Яна Рудковская всеми силами хотят сделать из Саши чемпиона. Ежедневно его изнуряют тяжелыми тренировками.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская всеми силами хотят сделать из Саши чемпиона. Ежедневно его изнуряют тяжелыми тренировками.На официальной странице наследника звездной парыв Instagram появилось новое видео. На нем запечатлено, как 6-летний мальчуган качает пресс, лежа на холодном полу. При этом отец семейства крепко держит его ноги и контролирует качество выполнения упражнения.Видно, что Саша выполняет его уже из последних сил. С каждым разом он поднимает корпус все медленнее. При этом на лице малыша и усталости.Подписчики были шокированы таким отношением к маленькому Саше. По их мнению, родители слишком сильно давят на малыша. "У ребенка своровали детство, ай-яй-яй!", "Блин, на каменном полу больно же!", "Ну и папа! Ужас!"," ребенка!", "Бедный пацан! Детство пройдет мимо", "Ребенку отдых нужен! , родители, сломаете! Он будет на вас обижаться за поруганное детство! Все в меру!", – негодовали пользователи Сети.