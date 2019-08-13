Главный тренер Порту Сержиу Консейсау накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионом с Краснодаром заявил, что его команда должна забыть про счет в первой игре противостояния с российским клубом.

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионом с "Краснодаром" заявил, что его команда должна забыть про счет в первой игре противостояния с российским клубом."Знаем, что может сделать "Краснодар". Мы анализировали последнюю игру наших соперников. У нас, конечно, есть преимущество, но ничего еще не достигнуто. Результат первой встречи не должен вводить нас в заблуждение. Мы обязаны о нем забыть", – приводит слова Консейсау publico.pt.Напомним, что ответная игра между "Порту" и "Краснодаром" состоится 13 августа на поле "драконов". Первая встреча завершилась поражением "быков" со счетом 0:1.