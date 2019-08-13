Главный тренер Ростова Валерий Карпин остался недоволен вторым таймом матча пятого тура чемпионата России против Крыльев Советов. По словам наставника желто-синих, в концовке встречи его подопечным пришлось терпеть, чтобы добыть нужный результат.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался недоволен вторым таймом матча пятого тура чемпионата России против "Крыльев Советов". По словам наставника желто-синих, в концовке встречи его подопечным пришлось терпеть, чтобы добыть нужный результат."Те проблемы, что были во втором тайме, мне понятны. Будем поправлять. Играли абсолютно неправильно. В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть", – цитирует Карпина "Спорт-экспресс".Напомним, что "Ростов" победил дома самарский клуб со счетом 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем сезоне команда Валерия Карпина еще не потерпела ни одного поражения.