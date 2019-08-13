В августе в Крым прилетает рекордное количество туристов, авиаперевозки за месяц выросли на треть. Но воздушная гавань Симферополя работает четко и без сбоев.

Туриндустрия Крыма ставит рекорды: на полуострове уже отдохнули более 5 миллионов туристов, а бархатный сезон только впереди. Многие приезжают в гости на самолетах, авиаперевозки за месяц выросли на треть. Как с такими объемами справляется аэропорт Симферополя?В августе в Крым прилетает рекордное количество туристов, но воздушная гавань работает четко и без сбоев."Рост пассажиропотока в июле составляет 27 процентов по сравнению с июнем. Трафик растет, и мы понимаем, что нужно обеспечивать комфортное пребывание туристов в воздушной гавани Крыма", — говорит пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев2019 год для местной туриндустрии уже стал рекордным: бархатный сезон еще впереди, а на полуострове отдохнули уже более 5 миллионов человек (для сравнения - за весь 2018 год было чуть больше 6 миллионов).200 рейсов в сутки: каждые 6 минут в аэропорту Симферополя приземляется или взлетает самолет - статистика почти как у крупного международного аэропорта.Крымские воздушные ворота за полтора года работы бьют все рекорды - самое быстрое обслуживание самолетов, даже двухэтажные "Боинги" проводят на стоянке всего по полтора часа. Благодаря современной системе выгрузки багажа пассажиры получают чемоданы уже через 15 минут после приземления. Общая длина конвейера почти 3 километра. Система выдачи полностью автоматизирована. Работающим здесь грузчикам остается только сложить вещи на специальную тележку. Вся система полностью отечественного производства, а это четыре тысячи чемоданов в час.Рекорды есть и на стойке регистрации. Симферопольский аэропорт одним из первых запустил систему электронного билета, ускорив регистрацию пассажиров."Регистрация на рейс в среднем составляет 43 секунды, а ожидание на предполетном досмотреть даже в пиковые периоды не превышает трех минут", — заявила Виктория Курабцева, руководитель отдела коммерческого обслуживания пассажиров.Сейчас ежедневно аэропорт обслуживает 30 тысяч пассажиров. Со всей страны сюда едут работать квалифицированные кадры и молодые специалисты. В планах в следующем году ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу, которая будет оборудована самыми современными системами помощи пилотам при посадке.