Возгорание произошло ранним утром
Возгорание произошло ранним утром
У Химзавода во Владимире произошел пожар. Ранним утром 13 августа на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Большая Нижегородская. На место незамедлительно выехали спасатели.
Автобус выгорел полностью. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!