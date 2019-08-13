Возгорание произошло ранним утром

Возгорание произошло ранним утромУ Химзавода во Владимире произошел пожар. Ранним утром 13 августа на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Большая Нижегородская. На место незамедлительно выехали спасатели.Автобус выгорел полностью. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!