Украинские боксеры примут участие в чемпионате мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2019 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Российской федерации бокса Умар Кремлев.

Украинские боксеры примут участие в чемпионате мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2019 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Российской федерации бокса Умар Кремлев."Украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира в Екатеринбурге. Боксеры с Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях", – цитирует Кремлева ТАСС."Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию. Это братский нам народ, а бокс нас объединяет", – добавил спортивный функционер.Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября 2019 года.