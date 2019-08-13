14 августа в канадском Торонто похоронят фэшн-директора дорогого московского универмага Аллу Вербер. Полететь на другой континент, чтобы проститься, смогут не все. Поэтому столичные модники планируют нарядиться в лучшие дизайнерские вещи и рыдать возле своей Мекки – под стенами ЦУМа. Благо, что икона там висит уже несколько дней.

14 августа в канадском Торонто похоронят фэшн-директора дорогого московского универмага Аллу Вербер. Полететь на другой континент, чтобы проститься, смогут не все. Поэтому столичные модники планируют нарядиться в лучшие дизайнерские вещи и рыдать возле своей Мекки – под стенами ЦУМа. Благо, что "икона" там висит уже несколько дней.Фасад элитного магазина для богачей сегодня украшает огромный плакат с изображением покойного "завхоза". Именно сюда ежедневно приходят те, кто считал Аллу Вербер своим другом. Одним она делала хорошие скидки на шмотки, другим привозила что-то эксклюзивное, третьим предлагала брать вещи на примерку домой. Словом, многие ее считают "мамой" российской моды.Ведь как мы жили серо без Алла Константиновны – никаких леопардовых принтов, пайеток, стразов, люрекса и золота. Она же все это сама любила и другим прививала. Даже страшно подумать, кто теперь будет наряжать российский бомонд. Конечно, как известно, "и в рубище почтенна добродетель", но вряд ли звезды с этим согласится. Да и где та добродетель...Каждый день адепты святого Диора, блаженной Шанель и убиенного мученика Версаче несут к выставленному на всеобщее обозрение портрету Вербер охапки цветов. Льют слезы, целуют ноги и руки покойнице на фотографии.Напомним,скончалась в любимой Италии, где отдыхала с семьей, днем 6 августа. Официальной причиной смерти стал менингококковый сепсис. Врачи в Форте-дей-Марми оказались бессильны перед этим внезапно проявившимся коварным инфекционным заболеванием. Им на помощь прилетели израильские эскулапы, но, спустя сутки после первых симптомов, фэшн-директор ЦУМа умерла. Ей был 61 год.