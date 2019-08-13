Похищенное имущество возвращено владельцу в полном объеме.

В конце июля текущего года в МО МВД России «Муромский» обратился 66-летний житель одного из сёл Муромского района, сообщивший о хищении у него кошелька с деньгами в сумме около 3000 рублей.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что пропажу обнаружил после осещения одного из местных магазинов.Получив сообщение, сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев хищения и изучили записи с камер видеонаблюдения. Приметы предполагаемой подозреваемой были переданы всем наружным нарядам полиции.Через несколько дней сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали подозреваемую, 50-летнюю местную жительницу. В содеянном злоумышленница созналась.Установлено,что фигурантка во врем посещения торговой точки заметила, что потерпевший положил кошелек на прилавок и отвлекся на витрину. Злоумышленница, воспользовавшись ситуацией, поставила сумку на чужой портмоне, а затем незаметно похитила его.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенное имущество возвращено владельцу в полном объеме.