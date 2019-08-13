Водителя и 15-летнего пассажира госпитализировали

Водителя и 15-летнего пассажира госпитализировалиНочью 13 августа в Петушках произошло ДТП, в котором погибла девочка–подросток. Ещё четверо молодых людей от 15 до 20 лет получили травмы различной степени тяжести, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 19-летнего юноши при движении по Спортивному проезду съехал на обочину и перевернулся.В результате аварии 15-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. Водителя и 15-летнего пассажира госпитализировали, ещё 2 пассажиров 19 и 20 лет направили на амбулаторное лечение.