Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Дипкун Амурской области будет изменен. Изображение солдат НАТО времен Вьетнама с американскими автоматическими винтовками М16 на панно возмутило жителей.

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Дипкун Амурской области будет изменен. Изображение солдат НАТО времен Вьетнама с американскими автоматическими винтовками М16 на панно возмутило жителей.Монументе установлен в центре поселка Дипкун. Его обновляла компания из Тынды, а проект представила дизайнерская компания из Благовещенска, сообщает Russia Today.Обновление памятника выполняли второпях, призналась исполняющая обязанности главы поселка Ирина Сокольникова. Она пояснила, что ей представили два эскиза. Первый — времен Гражданскойя войны с изображением белогвардейцев с кокардами, а второй – с силуэтами солдат.Фото было очень мелкое, поэтому никто не заметил казуса. Ирина Сокольникова выбрала макет с силуэтами. Лишь позже уже на памятники кто-то из жителей заметил нетипичную для советского оружия прицельную мушку на автомате. О том, что на памятнике изображены натовские солдаты заявил депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин.Отмечается, что "дизайнеры из Благовещенска" просто выбрали какое-то произвольное изображение, которое нашли в Интернете по запросу поиска.Ошибочка вышла и с памятником оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. На нем было размещено изображение Шмайсера. По словам автора памятника Салавата Щербакова, с барельефа монумента оружейника гравировка со схемой немецкого автомата была убрана полировкой.