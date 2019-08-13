В Роскосмосе рассказали, что приближающийся к Земле астероид не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года — оно составит 1 миллион километров.

В "Роскосмосе" рассказали, что приближающийся к Земле астероид не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества.В заявлении, опубликованном на сайте государственной корпорации, отмечается, что максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года — оно составит 1 миллион километров.В "Роскосмосе" поясняют, даже учитывая, что данное расстояние в сорок раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт приближения астероида 2019 OU1 не несет никакой угрозы. При этом небесное тело представляет интерес только с научной точки зрения.В опубликованном заявлении отмечается, что потенциально опасными расстояниями при сближении объектов с Землей принято считать все расстояния, которые меньше радиуса орбиты Луны — это около 384 000 километров.Астероид под названием 2019 OU1 обнаружили астрономы 25 июля текущего года. Некоторые СМИ сообщили, что небесное тело якобы может столкнуться с планетой Земля 28 августа 2019 года. Размеры астероида можно сравнить с габаритами пирамиды Хеопса.