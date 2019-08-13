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<a href="https://33live.ru/novosti/13-08-2019-v-rossii-startuet-bolshoj-tancevalnyj-konkurs-pod-rukovodstvom-ilze-liepa.html" target="_blank">В России стартует большой танцевальный конкурс под руководством Илзе Лиепа</a> - Благотворительный фонд Илзе Лиепа начинает прием заявок на участие во всероссийском конкурсе в рамках национальной премии детского и юношеского танца Весна священная при поддержке Фонда президентских грантов.