Сумма ущерба, причиненного лесному фонду действиями подозреваемого, превысила 190 000 рублей.

8 августа текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился представитель местного лесничества, сообщивший, что на особо охраняемой территории обнаружил деревья породы «клен ясенелистный», поврежденные до степени прекращения роста.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили злоумышленника, 51-летнего местного жителя.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что конце июля за вознаграждение от незнакомого мужчины проводил на территории указанного участка работы по извлечению из земли металлических емкостей. Чтобы деревья не мешали, подозреваемый, пользуясь ковшом погрузчика, убрал их вместе с верхним слоем грунта, отделив от корней.Сумма ущерба, причиненного лесному фонду действиями подозреваемого, превысила 190 000 рублей.Следственным отделом в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений).