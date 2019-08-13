В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении

В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушенииВязниковская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности двух индивидуальных предпринимателей.Выяснилось, что в магазине одного из бизнесменов в поселке Никологоры торговали мясной продукцией (колбаса докторская 16,1 кг, бедро куриное 13 кг) без сопроводительных документов.Аналогичные факты выявили и в деятельности второго предпринимателя. В магазин поступила мясная продукция (фарш из мяса птицы 12,1 кг, бедро куриное 14,8 кг, филе куриное 5 кг) без ветдокументов.В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Им назначили штрафы в сумме 3 тысячи рублей каждому.Бизнесмены должны устранить все нарушения.