Анжелика Варум дала откровенное интервью на телеканале Дождь. Популярная исполнительница откровенно рассказала о пенсии, бизнесе и о том, как неизлечимый недуг пошел на пользу ее финансовому благосостоянию.

Анжелика Варум дала откровенное интервью на телеканале Дождь. Популярная исполнительница откровенно рассказала о пенсии, бизнесе и о том, как неизлечимый недуг пошел на пользу ее финансовому благосостоянию.В самом начале передачи ведущая Наталья Синдеева призналась, что для нее разговор с Анжеликой Варум "отдушина". "Ты знаешь, я поняла, что я хочу просто такой женский разговор", – сказала она артистке. Синдеева начала беседу с того, что вспомнила о юбилее Варум. В это сложно поверить, но популярной исполнительнице в этом году исполнилось 50 лет. Сама певица свой возраст не скрывает. Как и способы достижения великолепной формы.Анжелика Варум призналась, что является одной из тех, кто в общем поддерживает постулат, что "лень это двигатель прогресса". Она объяснила, что начинает заниматься спортом только тогда, когда ей не нравится отражение в зеркале. "Вот до этих пор в ход идет все: стейки, гамбургеры и прочее, и прочее. Я очень люблю покушать", – призналась певица.Впрочем. возраст все же оставляет свой отпечаток. Так, артистка уже задумалась о размере своей будущей пенсии. Некоторое время назад она попросила помощников посчитать ее размер. Узнав сумму (которая оказалась мала), Анжелика Варум поняла, что нужно принимать меры. Певица решила заняться бизнесом, который мог бы поддерживать уровень ее благосостояния на достойном уровне, когда она все же решится оставить работу."У меня винным бизнесом занимается троюродные брат и сестра. Они в этом уже давно. Когда я узнала, какая у меня пенсия... То сказала брату, что мне нужен стабильный доход и попросила что-нибудь придумать. И я стала интересоваться этим делом", – рассказала . В итоге, сейчас у артистки есть большая винодельня в Темрюке.Вина от продаются по всей России. Она лично следит за качеством продукции. В частности, работает дегустатором. В этом ей помогает неизлечимый недуг – аллергия. Певица рассказала: "Я хороший дегустатор, поскольку я аллергик. Я очень хорошо чувствую сахара и если что-то не так, то вся линейка снимается с производства".