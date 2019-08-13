Деньги направят в бюджеты муниципальных образований

Деньги направят в бюджеты муниципальных образованийФонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел первый реестр контрактов, поступивший от Владимирской области, по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».В итоге приняли решение о перечислении 33-му региону денежных средств из федерального бюджета в размере 382,3 млн рублей.Первый транш от госкорпорации в объёме около 30 миллионов рублей уже поступил. Деньги направят в бюджеты муниципальных образований.Отметим, по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2019 году Владимирской области поставили задачу расселить граждан из аварийных жилых помещений площадью 1,6 тысяч квадратных метров.