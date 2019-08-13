Во время интервью своего коллеги украинского футболиста Ярослава Ракицкого Артем Дзюба с криком ворвался в кадр. Этот фрагмент на своей личной странице в Instagram опубликовал защитник ФК Зенит.

Во время интервью своего коллеги украинского футболиста Ярослава Ракицкого Артем Дзюба с криком ворвался в кадр. Этот фрагмент на своей личной странице в Instagram опубликовал защитник ФК "Зенит".На видео запечатлено как нападающий петербургской команды подлетел к Ракицкому и обнял его. После этого он выкрикнул: "Россия и Украина – братья!".На лице Ярослава в этот момент просияла улыбка. Как сообщает , он решил сохранить этот момент в памяти и поделиться им с поклонниками. Поэтому он выложил этот отрывок интервью в своей социальной сети. "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо", – подписал пост защитник.Подписчиков этот ролик очень воодушевил. "Один народ!", "Надеюсь, скоро Украина войдет в состав РФ", "В это верят многие в Украине!", "Ничто не разрушит этот братский союз",Сильный отрывок", "Ярик, мы тоже верим, что мир наступит! Дай Бог!", "Однозначно, братья!", – поддержали футболистов фанаты."Разум победит! Должен!", – высказался пользователь Сети.Отдельное признание фолловеры выказали лично Ракицкому за то, что он пытается днести эту идею до общественности. "Молодец, Ярослав, что выкладываешь такие видео! Только так простой народ поймет, что мы – братские народы и не должны враждовать!", – отметил