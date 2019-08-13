Там губернатор вместе с почётными гостями заложит символическую капсулу с посланием к будущим поколениям

Там губернатор вместе с почётными гостями заложит символическую капсулу с посланием к будущим поколениям14-го августа в 2 часа дня рядом со зданием областной администрации на Октябрьском пр-т, д. 21 состоится торжественная церемония закладки сквера имени 75-летия Владимирской области. В мероприятии будет участвовать глава региона Владимира Сипягина.На территории будущего сквера губернатор вместе с почётными гостями заложит символическую капсулу с посланием к будущим поколениям.