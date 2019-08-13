Часть из них вообще не были зарегистрированы, они просто развешивали объявления с контактными данными на столбах

Часть из них вообще не были зарегистрированы, они просто развешивали объявления с контактными данными на столбахВ первом полугодии 2019 года Банк России выявил 10 юридических лиц и предпринимателей во Владимирской области, которые незаконно представляли займы.Как объяснили во владимирском отделении ЦБ, некоторые чёрные кредиторы незаконно называют себя «микрофинансовой» или «микрокредитной» организацией, другие маскируются под ломбарды или лизинговые компании. Часть нелегальных кредиторов вообще не были зарегистрированы, они просто развешивали объявления с контактными данными на столбах.«Обращаться к черным кредиторам опасно: они могут предложить человеку на подпись договор купли-продажи или дарения дома или квартиры. Поэтому, планируя обратиться за деньгами, обязательно уточняйте статус компании на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка», — пояснила управляющая владимирского отделения ЦБ Надежда Калашникова.По её словам, один из важных источников информации о нелегальных кредиторах - обращения граждан. Сообщить о подозрительной финансовой компании или подозрительной рекламе можно на сайте БР в разделе «».С 1 октября 2019 года всем, кроме профессиональных кредиторов (кредитные организации, МФО, КПК, СКПК), запретят выдавать ипотечные займы.А с 1 ноября частным микрофинансовым организациям запретят заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нём.