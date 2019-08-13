Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.Он сказал, что днепровская вода течет с территории России (источник реки находится в Смоленской области – прим. ред.)."Поэтому киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек", — сказал РИА Новости постпред.Он добавил, что речь не идет о безвозмездном обеспечении Крыма водой, и это вопрос серьезного разговора с Киевом. К тому же, по его словам, Россия продолжает поставлять жизненно важные для Украины ресурсы, прежде всего, энергетические.Георгий Мурадов добавил, что власти Крыма намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод Днепра.Северо-Крымский канал Украина перекрыла в 2014 году, а он обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде.Проблему водоснабжения России решить удалось, а вот Украина закрытием канала делает хуже только себе. Так, в июне этого года кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала. По его словам, за пять лет насосы, которые обеспечивали работу системы, превратились в металлолом, а денег на их ремонт власти не выделяют. Дренаж не работает, а в результате стоки и химия с полей попадают в грунтовые воды.