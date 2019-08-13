Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла подробности личной жизни. Экс-супруга Народного артиста Армена Джигарханяна ответила на вопросы читателей Дни.ру в прямом эфире в Instagram.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла подробностиличной жизни. Экс-супруга Народного артиста Армена Джигарханяна ответила навопросы читателей "Дни.ру" в прямом эфире в Instagram.Цымбалюк-Романовскаяуже более года крутит роман с певцом Прохором Шаляпиным. Пара не скрывает отношения,часто появляется на экранах и дает интервью.Между тем поклонникам не дает покоя брак пианистки с АрменомДжигарханяном. Все, что касается их совместной жизни, вызывает интерес. И это неудивительно– не часто встретишь супругов разница в возрасте между которыми составляет аж 43года.К слову, Виталина раскрывать подробности жизни с народнымартистом не любит. Вот и сегодня, 12 августа, получив от читателя "Дни.ру"нескромный вопрос: "Каков Джигарханян в постели?", прямо отвечать отказалась."Я отличаюсь тем, что я еще интимные подробности пока что нерассказываю, (смеется) может быть я когда-то доживу до такого состояния, нопока что такой необходимости нет", – заявила .Следующий вопрос от поклонников был не менее компрометирующим.Интернет-обыватели интересовались, действительно ли Армен Борисович был первыммужчиной Виталины.Пианистка вновь ушла от ответа по существу, но в целом сообщила, чтос народным артистом жила счастливо, судя по всему, имея в виду интимныеотношения тоже. Видимо, несмотря на почтенный возраст, Джигарханян мог и хотелудовлетворять жену и от супружеского долга не отлынивал."Я с Арменом Борисовичем прожила счастливых 16 лет, я былаему верной женой. Все было хорошо до того времени, пока не случились всемизвестные события. Но, кстати, если бы всем известные события не случились, мыбы до сих пор тихо работали в театре и о нас бы никто не знал. Ну АрменБорисович – великий актер, а обо мне гораздо меньше глупостей говорили бы. Асейчас – что имеем, то имеем", – рассудила .