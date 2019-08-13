На Первом канале вышел второй выпуск программы На самом деле, который посвящен убийству Instagram-модели Екатерины Семочкиной. Свидетельница, которая была лично знакома с человеком, признавшимся в расправе над микроблогером, продолжила давать показания.

На Первом канале вышел второй выпуск программы "На самом деле", который посвящен убийству Instagram-модели Екатерины Семочкиной. Свидетельница, которая была лично знакома с человеком, признавшимся в расправе над микроблогером, продолжила давать показания.Гюльджан Сулейманова зарабатывает себе на жизнь оказанием интимных услуг. 33-летний Максим Гареев, которого обвиняют в расправе над блогером, был ее постоянным клиентом. Когда стало известно об аресте мужчины, жрица любви пошла к телевизионщикам. В студии программы "На самом деле" красавица рассказала все, о чем знала.Гюльджан подозревает, что Екатерина не первая девушка, погибшая от рук Максима. Как-то Гареев рассказал ей о прошлом."В первую нашу встречу он мне рассказал про свою бывшую девушку, которая украла у него большую сумму денег. Были еще две девушки, одну из них он вытащил из этого бизнеса. Они жили вместе, он ее обеспечивал, покупал подарки. Спустя какое-то время он узнал, что она втайне от него виделась со своим клиентом. После чего, он мне сказал, что он ее убил", – поделилась Сулейманова в эфиреТогда ночная бабочка пропустила слова клиента мимо ушей. По словам девушки, ее гости часто фантазируют, выдавая желаемое за действительное.После, по словам Сулеймановой, Гареев рассказывал, что познакомился с некой девушкой в соцсетях. Максим поехал на встречу к ней в другой город. Уже на месте выяснилось, что той не 22 года, как она ему говорила, а всего 16. Узнав об обмане, мужчина рассвирепел и выколол глаза новой знакомой.Напомним, во вчерашнем выпуске программы шоумен Дмитрий Борисов начал собственное расследование загадочного убийства Instagram-модели Екатерины Семочкиной.Тело 24-летней красавицы было найдено в чемодане в ее собственной квартире в элитном районе Москвы. Как позже выяснилось, девушка не только вела микроблог – она жила за счет продажи своего тела.В убийстве подозревают 33-летнего Максима Гареева, который за свою внешность получил прозвище "кукла Кен". Мужчина уже признался в содеянном и находится в СИЗО.