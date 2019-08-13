13.08.2019

2019-08-13 12:35:16

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (29(9678) от 13 августа 2019 года).

НАРУШИТЕЛЬ? ШТРАФ!

В Москве подведены итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов. Читайте на странице 2.



О ПРОБЛЕМЕ НАГЛЯДНО

В рамках повышения квалификации Московскую молодёжную антинаркотическую площадку посетили сотрудники полиции, проходящие обучение в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



ВЕЛОСИПЕД ТОЖЕ ТРАНСПОРТ

В рамках профилактической акции «Безопасное лето», а также в целях предупреждения ДТП с участием велосипедистов сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Западного административного округа провели профилактическую работу в местах продажи велосипедов. Продолжение на странице 2.



ЛЖЕДМИТРИЙ В ГИБДД ВОЗМУТИЛ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина в форменном обмундировании сотрудника Госавтоинспекции, который изображает пьяного полицейского ГИБДД с сигаретой. Читайте на странице 2.



САМЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ СПЕЦНАЗ

Горка бронежилетов на переднем сиденье — первое, что бросается в глаза при посадке в этот микроавтобус. Едем развозить наряды туристической полиции по местам патрулирования. Подробности читайте на странице 3.



ЗАЩИТИТЬ ДОБРОЕ ИМЯ

Лучшим сотрудником подразделений собственной безопасности по итогам минувшего года признан старший оперуполномоченный по особо важным делам ОСБ УВД по Западному административному округу столицы капитан полиции Александр МАЕВСКИЙ. Продолжение на странице 4.



А ШЕСТОЙ РОДИЛАСЬ ДОЧКА

Всякий раз, когда полицейский-водитель комендантской группы по охране объектов ОМВД по району Марьина Роща старший сержант полиции Иван ХОМУК возвращается домой после очередного дежурства, его встречают так бурно, что, кажется, стёкла дрожат в окнах: «Ура! Папа приехал!» Читайте на странице 4.



ВРАГ СИЛЁН, НО И МЫ НЕ ПРОСТАКИ

Наркотики называют чумой нашего времени. Перед смертельной зависимостью меркнут социальный статус, возраст, уровень образования человека. Борьба с этой медленной смертью — задача серьёзная и необычайно важная. Подробности читайте на странице 5.



УПОРСТВО — ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

В столичном гарнизоне полиции в прошлом году прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Организаторы отмечали, что выбирать победителей с каждым годом становится сложнее: конкуренция на соревнованиях с коллегами становится всё острее, а сами сотрудники готовятся к борьбе более тщательно. Читайте на странице 6.



«ДУМАЛИ О ХУДШЕМ, НАДЕЯЛИСЬ НА ЛУЧШЕЕ!»

Только оперативное вмешательство сотрудников правоохранительных органов помогло избежать трагической развязки. На кону стояла человеческая жизнь, и за неё необходимо было бороться, невзирая на противостояние работников городских служб. Продолжение на странице 6.



НЕ ЗДОРОВЬЕМ ЕДИНЫМ…

В любое время года является приятным и полезным для здоровья пребывание отдыхающих в санатории «Неринга», расположенном в городе Зеленоградске Калининградской области. А ещё оно — познавательное, потому что открывает широкие возможности познакомиться с историей и достопримечательностями самого западного региона нашей страны. Читайте на странице 7.



«ДВОЙНОЙ ОКЛАД, ТРОЙНАЯ СМЕРТЬ»

В героическом племени истребителей фашистских танков одним из лучших был сотрудник противопожарной службы Москвы капитан внутренней службы Герой Советского Союза Пётр Алдуненков. Продолжение на странице 8.



НА ГРЕБНЕ РЕФОРМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ВОЗНИК ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР

Реформы Петра I делятся на три периода. Первый, заканчивающийся 1709 годом, — время приказного хозяйства и разрушения старого государственного порядка. Читайте на странице 9.



ЦЕЛЫЙ ВЕК БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Выпущена в свет содержательная и отлично проиллюстрированная книга — сборник «Экспертно-криминалистическим подразделениям органов внутренних дел города Москвы 100 лет: наука, практика, опыт» (Москва: 2019). Читайте на странице 9.



ЧТОБЫ ДОВЕРЯТЬ, НУЖНО ЗНАТЬ

Содержанием очередного заседания Офицерского собрания в Западном административном округе столицы было обсуждение факта нарушения служебной дисциплины и законности, допущенное водителем комендантского взвода Георгием Г. Подробности читайте на странице 11.



КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Всем известно: красота — это страшная сила. И как выяснилось, иногда даже с суровым криминальным уклоном. Это лето оказалось богатым на судебные процессы, связанные… Читайте на странице 11.



СТИХОТВОРНАЯ «ЗАГАДКА ВЕКА»

В 1950 году Госполитиздат (Государственное издательство политической литературы), под эгидой Главного архивного управления МВД СССР и Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) СССР, выпустил в свет очередной сборник из книжной тематической документально-исторической серии — IX том «Восстание декабристов. Материалы». Подробности читайте на странице 12.



ПРОТОТИП ИЛИ ВСЕГО ЛИШЬ ТЁЗКА?

В юношеском возрасте, прочитав гоголевскую «Женитьбу», я, как и все современные читатели, не придал большого значения звучанию старинных имён и фамилий персонажей. Ну, назвал их так автор и ладно — колорит эпохи, так сказать. Одним из героев пьесы был, как многие помнят, Балтазар Балтазарович Жевакин — отставной моряк. Читайте на странице 13.



УЖИН В «АСТОРИИ»

Один из ключевых эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя» — попытка задержания Фокса в коммерческом ресторане «Астория» (в романе «Эра милосердия» — в коммерческом ресторане «Савой»). А почему ресторан определяется именно как коммерческий? Продолжение на странице 14.



«СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ, А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА ТРУБЕ!»

В эту известную цитату Ильфа и Петрова каждый может вложить свой смысл. Для меня же она всегда имела только смысл буквальный! И моё повествование будет о трубаче, идейном вдохновителе самого зажигательного и безумного брасс-бэндa «Brass NoName» — Константине МАМЧУР. Подробнее на странице 15.



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