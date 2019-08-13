За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 ДТП, в которых 2 человека погибли и 47 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Зарегистрировано шесть ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 368 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.г. ВладимирПо предварительной информации, 5 августа 2019 г. около 14:50 у дома 1-А на улице Почаевский овраг г. Владимира водитель 1951 г.р., управляя автомобилем «Лада – Ларгус», при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Хендэ – Акцент» под управлением водителя 1997 г.р., который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада – Ларгус» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 6 августа 2019 г. около 16:40 на 1 км автодороги «Багриново – Филиппуши» водитель автомобиля «Грейт – Вол», 1951 г.р., покинув транспортное средство, не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средств, в результате чего автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля 1963 г.р. с диагнозом: открытый перелом лодыжки справа направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 7 августа 2019 г. около 11:00 на 318 км автодороги М–7 «Волга» водитель 1981 г.р., управляя мотоциклом «БМВ – К1300S», двигаясь со стороны г. Нижний Новгород в сторону г. Москва, допустил наезд на бордюрное ограждение, после чего совершил наезд на пешехода 1957 г.р., который двигался попутно за бордюрным ограждением. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с диагнозом: открытый перелом левой голени госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 8 августа 2019 г. около 7:40 на 283 км автодороги М–7 «Волга» водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «БМВ – Х1», двигаясь по правой полосе в направлении г. Москва, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ – 3010 GD» под управлением водителя 1982 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «БМВ – Х1» от полученных травм скончался на месте происшествия.Петушинский районПо предварительной информации, 10 августа 2019 г. около 02:45 на 138 км автодороги М–7 «Волга» водитель 1982 г.р., управляя автомобилем «Шевроле – Круз», двигаясь в сторону г. Владимира, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ – 2818» под управлением водителя 1960 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.