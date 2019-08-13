Потеряв часть промышленно развитых районов в советский период, в наши дни Кострома переживает новый этап развития

Потеряв часть промышленно развитых районов в советский период, в наши дни Кострома переживает новый этап развитияКостромская область отмечает 75-летие воссоздания. В своих нынешних границах регион был образован 13 августа 1944 года. По словам экспертов, потеряв часть промышленно развитых районов в советский период, в наши дни Кострома переживает новый этап развития – как в социальной сфере, так и в экономике.Размышляя о прошлом и современности Костромской области, кандидат исторических наук Григорий Волков, прежде всего, отмечает человеческий потенциал. По мнению собеседника, люди в регионе проживают трудолюбивые, с особенно бережным отношением к родной земле и своему делу.«Земля у нас такая, люди стремятся работать. Это труженики, которые, бережно храня память о своих земляках, продолжают развивать область, поднимать ее экономику, создавать архитектурные памятники. Поэтому у Костромской области большое будущее», - считает Григорий Волков.Как отмечает Волков, его земляки никогда не боялись трудностей и ответственности. Так, в 2012 году регион возглавил костромич Сергей Ситников. У области тогда были серьезные трудности – как в экономике, так и социальной сфере. Дефицит кадров в больницах, в которых и без того царили «предпенсионные» настроения. Инвесторы не хотели вкладывать средства в создание и развитие производств. Ремонт дорог сводился к латанию давно перелатанного. Все это – на фоне государственного долга, превышающего собственные доходы бюджета.Сергей Ситников не побоялся встать «у руля» Костромской области. Словно разработав шахматную партию, шаг за шагом со своей командой он начал выводить регион из затяжного кризиса.Председатель ассоциации врачей Костромской области Сергей Титов подчеркивает, что в регионе приняты беспрецедентные меры поддержки для привлечения кадров в здравоохранение. Такие, что даже из других регионов специалисты едут работать в Кострому. За 7 лет удалось вдвое сократить дефицит врачей, процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет возрос с 18% в 2013 году до 29 % в 2018 году.Настоящей победой в здравоохранении эксперт называет решение администрации региона по развитию высокотехнологичной медицинской помощи. Это те услуги, для получения которых люди раньше обращались в столичные и клиники других регионов.«Сейчас активно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Самое большое – это помощь при сердечнососудистых заболеваниях. Больные доставляются в первые сутки из отдаленных районов на санавиации. У нас по программе получен вертолет АНСАТ. В прошлом году было порядка 230 вылетов. Это не только спасение жизней, но и возвращение больного к активной работе. Раньше они выходили из больницы инвалидами после инфарктов, а сейчас их вылечивают и они возвращаются к активной жизни», - рассказал Сергей Титов.Чтобы иметь средства на развитие здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты – регион полностью пересмотрел подходы к работе с инвесторами. В результате объемы вложений в создание и развитие уже действующих предприятий за семь лет превысили 168 миллиардов рублей. Реализация инвестиционных проектов, с 2012 года Костромской области дала три тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест.«Знаете, где кипит жизнь? Там где работают предприятия, развивается промышленность, создаются рабочие места. Есть работа – растет и благосостояние жителей, строится жилье, развивается инфраструктура. Считаю знаковым для региона решение по созданию в Галиче территории опережающего развития. Администрация области подошла к этому вопросу серьезно, перед утверждением ТОРа определен якорный резидент – это современный фанерный комбинат, на котором будет создано более 650 новых рабочих мест. Думаю, что создание такого производства станет стимулом для развития всего северо-запада области», - подчеркнул руководитель регионального отделения союза промышленников Вадим Брюханов.Благоприятным считают созданный в Костромской области климат и предприниматели. Как отмечает председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов, в опросах и при личном общении бизнесмены говорят, что на местном уровне отсутствуют препоны и административное давление. Напротив – открытость региональных властей для предпринимательской инициативы.«Уровень поддержки предпринимательства растет. Это один из национальных проектов, который реализуется на территории региона. В ближайшие 6 лет более миллиарда рублей будет направлено именно на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это участие в бизнес-миссиях российских и международных, поддержка выставочной деятельности, образовательные программы, создание микрофинансовой организации, которая будет кредитовать предпринимателей. Мы видим, как много новых людей приходит в сферу предпринимательства», - сообщил в интервью Дмитрий Аббакумов.Сегодня на торжественном собрании в честь юбилея региона губернатор Сергей Ситников заявил, что Костромская область за последние годы заложила твердый фундамент для успешной реализации президентских национальных проектов. Это строительство школ, детских садов, медицинских центров и спортивных объектов, ремонт дорог, проекты по переселению граждан из аварийного жилья и созданию комфортной среды, развитие коммунальной инфраструктуры, поддержка демографии и защита экологии.На реализацию национальных проектов до 2024 года Костромская область привлекла из федерального бюджета более 47 миллиардов рублей. Сегодня, выступая перед жителями региона, Сергей Ситников подчеркнул, что общий успех зависит от заинтересованности и участия каждого костромича.«Убеждён, что своим честным трудом, работой на совесть, мы день за днём будем делать наш регион, наш общий дом счастливым и благополучным», - обратился к костромичам губернатор.