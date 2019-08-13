Певица Юлия Началова скончалась полгода назад. Но близкие, друзья и даже многие поклонники до сих пор не могут смириться с утратой.

Певица Юлия Началова скончалась полгода назад. Но близкие, друзья и даже многие поклонники до сих пор не могут смириться с утратой.Накаунен стало известно, что родители артистки, Таисия и Виктор, активно занялись поиском спонсоров. Они решительно настроены возвести на могиле у любимой дочери памятник.По словам бывшего пиар-директора певицы Анны Исаевой, отец Юлии мечтает, чтобы место захоронения было особенным. Он постоянно говорит о монументе."Сейчас мы рассматриваем все варианты, каким он должен быть", – рассказала Анна.Как утверждает , им предстоит большая работа. Кроме того, стоить она будет немалых денег.Виктор и Таисия адекватно оценивают цену вопроса. Они понимают, что самостоятельно такую сумму они не соберут. Тем не менее, они не теряют надежды на помощь неравнодушных поклонников и друзей.Отметим, родители стали постоянными гостями на могиле дочери. Они приходят навестить ее каждый день. Единственный раз они отлучались всего на две недели ради поездки в Воронежскую область. Больше вдали от захоронения вынести они не смогли.