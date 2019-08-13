Известная ведущая Юлия Высоцкая стала героиней нового выпуска учительницы Татьяны Гартман на YouTube. Звезде указали на досадную ошибку.

Известная ведущая Юлия Высоцкая стала героиней нового выпуска учительницы Татьяны Гартман на YouTube. Звезде указали на досадную ошибку.Во время записи одного из своих шоу Высоцкая неправильно произнесла слово "мытарства": она поставила ударение на первый слог. По мнению преподавателя, это является грубой ошибкой."Правильно говорить мытарства, в этом слове ударение во всех падежах и числах падает на второй слог", – объяснила Гартман. Комментаторы ее поддержали. "Кровь из ушей! Я таких вариантов извращенных ударений даже не слышала! Еще один повод не смотреть зомбоящик!" – отметил один из пользователей сети.