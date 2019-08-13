Туринский Ювентус достиг договоренности с аргентинским нападающим Интера Мауро Икарди о подписании контракта. Стороны согласовали договор. Который будет действовать пять лет. По его условиям 26-летний форвард будет зарабатывать 8 миллионов евро в го

Туринский "Ювентус" достиг договоренности с аргентинским нападающим "Интера" Мауро Икарди о подписании контракта. Стороны согласовали договор. Который будет действовать пять лет. По его условиям 26-летний форвард будет зарабатывать 8 миллионов евро в год.Примечательно, что эта сумма указана без учета бонусных выплат, которые ему будут полагаться в случае выполнения определенных договоренностей, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиру.Известно также, что Икарди перейдет в "Ювентус" после продажи клубом Пауло Дибалы и Марио Манджукича.Икарди потерял место в составе "Интера" после того, как потребовал от клуба увеличения зарплаты. Боссы миланского клуба ему отказали, возник конфликт. Теперь "нерадзурри" намерены расстаться с игроком, который в минувшем сезоне сыграл 29 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.