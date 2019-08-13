Чем ближе дата юбилея и концерта в Киеве у Народной артистки Украины Таисии Повалий, тем чаще гонения на нее, тем больше разной клеветы сочиняет пресса и завистники. Но терпение звезды лопнуло.

Чем ближе дата юбилея и концерта в Киеве у Народной артистки Украины Таисии Повалий, тем чаще гонения на нее, тем больше разной клеветы сочиняет пресса и завистники. Но терпение звезды лопнуло."Сплошное вранье вокруг моей персоны, – возмущена Повалий. – Я не нарушала ни один закон Украины и не понимаю, почему мне, Народной артистке Украины, нельзя петь на Родине?!"Таисия Повалий всегда подчеркивает, что гордится своим Отечеством, культурой, языком, корнями. "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.)", – уверяет Повалий. Она никогда не сбегала из своей страны, не передавала ее, не говорила ничего плохого.А оголтелые националисты все равно придумывают про артистку разные байки. И она была вынуждена ответить всем гонителям сразу. "В Крыму не была, крымчан с Днем России не поздравляла, иначе меня бы не впустили назад в Украину. На гастроли не "убегаю", а выезжаю", – написала на своей странице в социальной сети Instagram Тая.Комментаторы поддерживают ее и удивляются двойным стандартам. Почему, например, Софии Ротару и Maruv можно петь в России и в Украине, а Повалий за это гнобят?!Напоним, 10 декабря Таисии Повалий исполнится 55 лет. Юбилей она планирует отметить грандиозным концертом в Национальном дворце искусств "Украина" в центре Киева.